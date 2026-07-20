«Мы будем умолять Стармера вернуться»: западные СМИ — о смене премьер-министра в Великобритании

«Новый премьер-министр не имеет легитимности… Он мог бы попросить спикера продлить сессию на несколько недель, сократить летние каникулы для членов парламента и пройти некоторую проверку. Он мог бы явиться в палату общин и выступить, изложив свои планы. Он мог бы потребовать вотума доверия и выиграть его. Ничто из этого не повлияло бы на результат, но это был бы кивок в сторону народа. Лёгкий кивок. Признание того, что это всё ещё демократия и мы в какой-то мере имеем право решать, кто будет нами править», — отметили в издании.