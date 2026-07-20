«Мы будем умолять Стармера вернуться»: западные СМИ — о смене премьер-министра в Великобритании

Западные СМИ комментируют назначение нового главы правительства Великобритании. Энди Бёрнем стал седьмым премьер-министром за последние десять лет, отмечает Reuters. По оценке The New York Times, главными вызовами для Бёрнема станут экономика, внешняя политика и недостаток денег на военные расходы. При этом экс-премьер Кир Стармер обещает, что курс в отношении Украины останется прежним, пишет The Standard. Невнятность программы нового правительства оскорбляет британцев, полагают в Daily Express.
Смена главы правительства Великобритании стала одной из главных новостей в западных СМИ.
Как пишет Reuters, в понедельник, 20 июля, седьмым за последние десять лет премьер-министром Соединённого Королевства стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем. Преемник Кира Стармера выразил намерение «порвать с политикой прошлого и создать новую экономическую модель» для страны, уставшей от частой смены лидеров, передаёт агентство.
«Выступая перед десятками сторонников у порога Даунинг-стрит, 10, где ему предстоит жить и работать, Бёрнем заявил, что политики не смогли обеспечить стабильность, необходимую для повышения уровня жизни, и пообещал изменить это с помощью безотлагательных мер и более долгосрочного плана, который будет разработан позже в этом году», — говорится в материале.
«Новый британский премьер Энди Бёрнем обещает положить конец многолетней нестабильности».
По информации агентства, в Лейбористской партии уже идут горячие споры о том, кому должны достаться министерские должности в правительстве Бёрнема. Новому премьеру предстоит «заняться длинным списком проблем, начиная с вялого экономического роста и заканчивая кризисом стоимости жизни и неэффективными коммунальными предприятиями», комментирует Reuters.
Непростое положение британского премьера заинтересовало и журналистов американского издания The New York Times (NYT). Газета приводит короткий перечень «главных вызовов» для Бёрнема, и первое место в этом списке занимает «застойная экономика», до сих пор не преодолевшая последствия финансового кризиса 2008 года, брексита и пандемии COVID-19.
Среди других крупных проблем нового правительства — зарубежные конфликты и «ветшающие “особые отношения” с Соединёнными Штатами», говорится в публикации.
«В условиях продолжения украинского конфликта и эскалации на Ближнем Востоке внешняя политика станет неизбежным приоритетом, даже если господин Бёрнем предпочитал бы сосредоточиться на внутренних проблемах», — пишет NYT.
«Пять главных вызовов, ожидающих нового премьер-министра Великобритании».
Американская газета указывает также на недовольство граждан темпами иммиграции, раздутые социальные расходы и дыру в военном бюджете. Перед уходом Стармер объявил о повышении военных расходов на £15 млрд в ближайшие четыре года, но «подробности — откуда возьмутся эти деньги и каким департаментам из-за этого, возможно, придётся сократить свои бюджеты, — оставил на усмотрение господина Бёрнема», — говорится в статье.
Политика по Украине останется прежней.
Как сообщает The Standard, Кир Стармер, уходя в отставку, пообещал, что политика Лондона по Украине останется неизменной.
«Тот факт, что в ближайшие дни в Соединённом Королевстве будет новый премьер-министр, нисколько не изменит эту динамику. Решимость Соединённого Королевства остается прежней, она не поколеблется, — приводит газета слова экс-премьера. — Я говорю это с настоящей уверенностью, потому что она не колебалась с начала этого конфликта».
По словам Стармера, в этом вопросе в Великобритании наблюдается единодушие внутри партий и между партиями, а «украинский флаг по-прежнему развевается над Даунинг-стрит».
«Новый премьер-министр не “изменит динамику отношений Великобритании и Украины”, обещает Кир Стармер».
С этой оценкой согласна The New York Times.
«Пока всё указывает на то, что позиция Великобритании по этим двум конфликтам (украинскому и иранскому. — RT) вряд ли существенно изменится, учитывая, что Джонатан Пауэлл, сыгравший ключевую роль в качестве советника Стармера по национальной безопасности, как ожидается, останется на своём посту», — рассуждает американская газета.
Почему ушёл Стармер.
Со своей стороны, The Observer анализирует причины досрочной смены правительства. По мнению автора публикации, убедительная победа лейбористов два года назад была обусловлена усталостью британского общества от невразумительной политики тори после выхода из ЕС.
«Когда Стармер пришёл на Даунинг-стрит, он пообещал политику, которая будет “более бережной” по отношению к жизни избирателей и положит конец “эпохе шумов и сбоев” после суматошно сменявших друг друга консервативных правительств», — вспоминает британский журналист.
«Кир Стармер не сумел обеспечить обещанную стабильность».
Подчёркивается, что предшественник Бёрнема так и не смог обеспечить обещанную стабильность.
«Стармер отчасти стал жертвой дисфункции, которая охватила британскую политику после голосования по брекситу… У него были плохие карты, но и сыграл он ими плохо», — констатирует автор.
Отмечается, что пребывание Стармера на посту премьера было «запятнано серией скандалов», в частности с назначением Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его связи с Джеффри Эпштейном. Кроме того, в своей социальной политике правительство неоднократно меняло собственные решения на противоположные, создав впечатление, что у Стармера «отсутствовали целостная программа и политические убеждения», говорится в статье.
«Только 26% избирателей считают, что лейбористы принесли больше перемен, чем предыдущие консервативные правительства, а рейтинг одобрения Стармера упал до таких низких отметок, каких не бывало даже у Лиз Трасс», — пишет издание.
«Серийный неудачник».
Примечательно, что смена премьер-министра отнюдь не вызывает восторга у британской прессы. Так, Daily Express характеризует Бёрнема как «серийного неудачника», которого в прежние времена сочли недостойным возглавить партию.
«Мы будем умолять Стармера вернуться», — полагает автор статьи.
По его мнению, Бёрнем совершил «государственный переворот с целью свержения демократически избранного премьер-министра (Стармера. — RT)… и избегает пристального внимания как чумы».
«Энди Бёрнем только что дал понять, каким он будет безнадёжным, — мы будем умолять Стармера вернуться».
Отсутствие внятной программы и нежелание отвечать на вопросы прессы оскорбительно для британцев и делает страну похожей на «банановую республику», подчёркивает Daily Express.
Схожую точку зрения высказывает The Scottish Sun.
«Новый премьер-министр не имеет легитимности… Он мог бы попросить спикера продлить сессию на несколько недель, сократить летние каникулы для членов парламента и пройти некоторую проверку. Он мог бы явиться в палату общин и выступить, изложив свои планы. Он мог бы потребовать вотума доверия и выиграть его. Ничто из этого не повлияло бы на результат, но это был бы кивок в сторону народа. Лёгкий кивок. Признание того, что это всё ещё демократия и мы в какой-то мере имеем право решать, кто будет нами править», — отметили в издании.
«Никто не спрашивал». Никто не давал нам, избирателям, возможность спросить Энди Бёрнема, готов ли он к этой должности".
Автор статьи вспоминает, что Стармер заслужил свою премьерскую должность, приведя лейбористов к победе на выборах, тогда как Бёрнема просто назначил король.
«Но в политике есть нерушимое правило. Премьер-министр, который побеждает соперника на выборах, всегда лучше, чем тот, что был до этого. А премьер-министр, который просто приходит на пост (без новых выборов. — RT), всегда хуже», — предупреждает The Scottish Sun.