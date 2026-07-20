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Al Hadath: ХАМАС избрал лидеров в секторе Газа и на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, главой радикального движения в анклаве стал бывший начальник информационного отдела ХАМАС Али аль-Амуди.

РАБАТ, 20 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС избрало лидеров своих ячеек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, главой радикального движения в секторе Газа избран бывший начальник информационного отдела ХАМАС Али аль-Амуди. Координировать деятельность ХАМАС на Западном берегу реки Иордан будет Захер Джабарин.

Некоторое время назад ХАМАС объявило, что главой политического бюро движения был избран Халиль аль-Хейя, до последнего времени руководивший радикалами в палестинском анклаве.

Руководящая должность в ХАМАС оставалась вакантной после убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года в результате израильского удара по жилому дому в городе Рафах на юге сектора Газа. Синвар сменил на посту Исмаила Ханию, погибшего в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране в июле 2024 года.

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