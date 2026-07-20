ЦАХАЛ начал координацию с Ливаном в «пилотных зонах»

Армия обороны Израиля официально подтвердила начало координации своих действий с Вооруженными силами Ливана в рамках пилотной программы «Безопасная зона» на юге Ливана. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник армейской пресс-службой.
Как уточняется в сообщении, программа запущена по указанию израильского политического руководства и реализуется при участии военных США из состава Центрального командования (СЕНТКОМ). В рамках пилотного этапа представители трех сторон — израильские военные, американские офицеры и ливанские военнослужащие — проводят совместные встречи для планирования и отработки механизмов реализации достигнутых договоренностей.
Речь идет о соглашении, которое предусматривает начало вывода израильских подразделений с ливанской территории. При этом в армейской пресс-службе не раскрыли конкретных сроков или этапов вывода войск, однако дали понять, что любые попытки помешать процессу будут жестко пресекаться. ЦАХАЛ предупредил, что будет решительно реагировать на нарушения достигнутых договоренностей.
Напомним, что о начале действия трех «пилотных зон», из которых должны быть выведены израильские силы, 20 июля объявил Госдепартамент США. Само рамочное соглашение было подписано Ливаном и Израилем 26 июня по итогам пяти раундов консультаций в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. В соответствии с документом, ливанские вооруженные силы поэтапно восстанавливают контроль над всей территорией страны, тогда как израильская армия покидает занятые районы.
Читайте также: Трамп и новый премьер Британии обсудили Ормузский пролив, а не Украину.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.