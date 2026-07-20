ЦАХАЛ начал координацию с Ливаном в «пилотных зонах»

Напомним, что о начале действия трех «пилотных зон», из которых должны быть выведены израильские силы, 20 июля объявил Госдепартамент США. Само рамочное соглашение было подписано Ливаном и Израилем 26 июня по итогам пяти раундов консультаций в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. В соответствии с документом, ливанские вооруженные силы поэтапно восстанавливают контроль над всей территорией страны, тогда как израильская армия покидает занятые районы.