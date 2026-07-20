Россиянам объяснили, может ли пуш-уведомление оформить микрозаём

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава объяснил, что обычное открытие смс или пуш-уведомления не может автоматически оформить микрозаём либо зарегистрировать человека на стороннем сервисе.
В разговоре с Regions.ru он пояснил, что опасность возникает при переходе по ссылке или нажатии на активный элемент. Такие кнопки могут вести на фишинговые страницы, где пользователя попытаются убедить ввести номер телефона, банковские реквизиты или код из сообщения.
По словам Кучавы, для защиты следует отключить ненужные уведомления, не предоставлять лишние разрешения и не соглашаться автоматически на все условия. Если данные уже переданы неизвестному сервису, нужно связаться с оператором и банком и проверить активные подписки.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что киберпреступники всё чаще переключаются с DDoS-атак на кражу коммерческой и конфиденциальной информации.