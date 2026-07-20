Россиянам объяснили, может ли пуш-уведомление оформить микрозаём

В разговоре с Regions.ru он пояснил, что опасность возникает при переходе по ссылке или нажатии на активный элемент. Такие кнопки могут вести на фишинговые страницы, где пользователя попытаются убедить ввести номер телефона, банковские реквизиты или код из сообщения.