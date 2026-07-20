Юрист рассказала, когда продажа овощей может привести к штрафу

Юрист Ксения Зайцева предупредила, что регулярная продажа овощей, фруктов и ягод с дачного участка может считаться незаконным предпринимательством.
В беседе с «Абзацем» она пояснила, что разовая продажа излишков не влечёт ответственности, однако с выручки нужно заплатить налог. При систематических сделках, наличии помощников и получении прибыли избежать штрафа поможет оформление самозанятости или статуса индивидуального предпринимателя.
По словам Зайцевой, для законной продажи могут потребоваться выписка из ЕГРН, справка о владении участком и документы о соблюдении санитарных норм.
Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, что в Московской области содержание сельскохозяйственных животных на дачных участках зависит от типа земли, вида животных и соблюдения санитарных норм.