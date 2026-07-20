Юрист рассказала, когда продажа овощей может привести к штрафу

В беседе с «Абзацем» она пояснила, что разовая продажа излишков не влечёт ответственности, однако с выручки нужно заплатить налог. При систематических сделках, наличии помощников и получении прибыли избежать штрафа поможет оформление самозанятости или статуса индивидуального предпринимателя.