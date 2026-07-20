Врач-эндокринолог Белоусова: в жару организм снижает аппетит

Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова объяснила, что снижение аппетита в жару связано с физиологическими механизмами организма, которые помогают поддерживать тепловой баланс и предотвращать обезвоживание.
Об этом сообщает URA.RU.
По словам специалиста, пищеварение сопровождается выработкой внутреннего тепла. Поэтому при высокой температуре организм естественно уменьшает потребность в пище, чтобы ограничить выработку тепла и избежать перегрева.
Поддержать водный баланс и уровень энергии помогают фрукты, овощи и блюда с легкоусвояемым белком, включая кисломолочные продукты, творог, курицу, индейку и нежирную рыбу.
Кофеинсодержащие и алкогольные напитки употреблять не рекомендуется из-за мочегонного эффекта и повышенной вероятности обезвоживания, отметила Белоусова.
В свою очередь, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что цикорий способен снижать чувство голода и помогать человеку не переедать. Подобным эффектом также обладают растительная клетчатка, зелёный чай, некоторые специи, бобовые и семена тыквы.
Употреблять цикорий в больших количествах не следует, поскольку избыток любого продукта создаёт нагрузку на организм.
По словам Звонкова, важно комплексно следить за питанием, физической активностью и режимом дня.
Ранее эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества назвали полное исключение жиров распространённой ошибкой при похудении и посоветовали контролировать баланс калорий, белков, жиров и углеводов.