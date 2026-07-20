Врач-эндокринолог Белоусова: в жару организм снижает аппетит

В свою очередь, врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что цикорий способен снижать чувство голода и помогать человеку не переедать. Подобным эффектом также обладают растительная клетчатка, зелёный чай, некоторые специи, бобовые и семена тыквы.