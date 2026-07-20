Владельцам квартир объяснили, когда кондиционер придётся демонтировать

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что незаконная установка кондиционера на фасаде дома может привести к штрафу и демонтажу техники за счёт владельца.
В разговоре с сайтом «Москва 24» он пояснил, что фасад относится к общему имуществу собственников, поэтому для крепления внешнего блока требуется их согласие. Без протокола общего собрания сосед или управляющая компания могут потребовать снять оборудование через суд.
Для объектов культурного наследия самовольный монтаж может обернуться штрафом от 15 тыс. до 200 тыс. рублей.
По словам Бондаря, поводом для иска также становятся шум выше нормативов и конденсат, попадающий на чужие окна или вещи.
Если фасад остаётся единственным местом установки, эксперт посоветовал получить более ⅔ голосов собственников и оформить протокол.
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