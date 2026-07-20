Учителям со стажем от 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда»

«Установить, что в Российской Федерации… гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая… присвоение звания “Ветерана труда” при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», — говорится в указе.