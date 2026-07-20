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Учителям со стажем от 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда»

Учителям, имеющим не менее 25 лет общего педагогического стажа, будут присваивать звание «Ветеран труда». Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Учителям, имеющим не менее 25 лет общего педагогического стажа, будут присваивать звание «Ветеран труда». Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

В документе говорится, что государство гарантирует создание необходимых условий для профессионального становления и развития педагогов, а также эффективного выполнения ими своих обязанностей.

«Установить, что в Российской Федерации… гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая… присвоение звания “Ветерана труда” при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», — говорится в указе.

Ранее президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов.