На валютном рынке допустили укрепление рубля к юаню

Финансист Максим Тимошенко допустил поддержку рубля в паре с юанем на фоне роста нефтяных цен.
В разговоре с РИАМО он пояснил, что на курс также влияют высокая ключевая ставка и экспортно-импортный баланс.
По прогнозу эксперта, регулятор возьмёт паузу в снижении ставки и сохранит её на уровне 14,25%.
По словам Тимошенко, на юань могут влиять данные китайской экономики, включая рост экспорта на 27% и импорта на 36% по итогам июня.
На текущей неделе эксперт ожидает торговый диапазон 11,50—11,75 рубля за юань.
Экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с НСН рассказал, что больше всего шансов получить одобрение на кредит сейчас имеют заёмщики без действующих кредитов.