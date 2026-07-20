Кардиолог Васюкова: сильный испуг может угрожать жизни

Кардиолог Наталья Васюкова предупредила, что сильный стресс может вызвать синдром такоцубо и привести к состоянию, угрожающему жизни.
В разговоре с РИАМО она пояснила, что при остром потрясении выброс гормонов стресса способен нарушить работу сердечной мышцы. Симптомы могут напоминать инфаркт: появляются давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот, слабость и страх смерти.
По словам Васюковой, при сильной боли в груди после потрясения следует сразу вызывать скорую, поскольку отличить синдром такоцубо от инфаркта можно только с помощью ЭКГ и УЗИ сердца.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.