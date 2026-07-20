Аналитик Ульянов объяснил, как распознать подозрительный звонок

Аналитик Владимир Ульянов рассказал, что резкое изменение привычного профиля звонков может быть признаком мошеннической активности.
В беседе с «Радио 1» он пояснил, что полагаться только на код региона бессмысленно, поскольку люди перемещаются по стране, не меняя номера. Подозрение должно вызвать большое количество незнакомых вызовов из других регионов, если работа человека с ними не связана.
По словам Ульянова, злоумышленники могут предлагать помощь с компенсациями и просить код или подтверждение из смс.
Основной защитой остаётся личная осмотрительность и ответственное отношение к безопасности денег, подчеркнул аналитик.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что киберпреступники всё чаще переключаются с DDoS-атак на кражу коммерческой и конфиденциальной информации.