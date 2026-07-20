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Психолог Громов рассказал о невольной травле со стороны учителей

Психолог, бывший школьный работник Сергей Громов предупредил, что травля ребёнка может исходить от учителя и происходить невольно.

Источник: RT на русском

Психолог, бывший школьный работник Сергей Громов предупредил, что травля ребёнка может исходить от учителя и происходить невольно.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что публичное обсуждение или оскорбление, которое педагог воспринимает как строгую меру, для ребёнка может стать травлей.

В качестве примера Громов привёл регулярные упрёки учителя физкультуры в адрес мальчика, который не может подтянуться.

Такая ситуация вызывает у школьника стыд и вину и занижает его возможности, пояснил психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН заявила, что маленьким детям важно регулярно переключаться между разными занятиями, в том числе при использовании гаджетов.