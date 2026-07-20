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Спасатель рассказал, как действовать при небольшом пожаре

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как действовать при возникновении пожара на даче.

Источник: RT на русском

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как действовать при возникновении пожара на даче.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что небольшое пламя можно затушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелёными ветками лиственных пород. Если огонь разросся, следует сразу позвонить в 112, сообщить точное место, предупредить людей рядом и эвакуироваться.

По словам Щетинина, траву и мусор можно сжигать только с соблюдением регламента: использовать яму глубиной 30 см и диаметром около 1 м либо металлическую бочку, а в радиусе 10 м убрать сухие растения и деревья.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко призвал дачников не списывать на усталость внезапное ухудшение самочувствия, особенно если такое состояние возникло впервые и мешает двигаться.