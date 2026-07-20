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Рудковская защитила сына от хейтеров: у нас свобода слова в стране

Продюсер Яна Рудковская встала на защиту своего 13-летнего сына, фигуриста сборной Азербайджана Александра Плющенко.

Продюсер Яна Рудковская встала на защиту своего 13-летнего сына, фигуриста сборной Азербайджана Александра Плющенко.

В комментариях под новым видео семьи одна из подписчиц написала: «О, мы видим спортивного эксперта, который критикует Яшина и Месси! Вперёд, чемпион!».

Рудковская ответила на него: «Да. У него есть своё мнение, как и у вас. У нас свобода слова в стране, тем более на футбольные темы? А почему ваше мнение не спросили?».

Не так давно молодой фигурист заявил, что ему противно смотреть, как играет сборная Аргентины на чемпионате мира — 2026. Он также отметил, что голкипер Кабо-Верде Возинья лучше, чем легендарный советский вратарь Лев Яшин.

Ранее сын Плющенко заявил, что Аргентину «тащат» на ЧМ-2026.