HR-эксперт объяснила, почему летом поиск работы может затянуться

HR-эксперт Татьяна Грибкова заявила, что летом поиск новой работы может занять больше времени из-за сезонного снижения активности компаний.
В разговоре с РИАМО она пояснила, что многие работодатели откладывают запуск проектов и расширение штата до конца августа или начала сентября, когда из отпусков возвращаются руководители и команды.
По словам Грибковой, активным периодом для найма является весна. С марта по май 2026 года работодатели направили кандидатам более 50 млн приглашений, что на 13% больше, чем зимой, а в строительстве, недвижимости и рабочих специальностях рост достигал 22%.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН рассказала, что переработки стали встречаться чаще, особенно в строительстве, финансах, торговле и логистике.