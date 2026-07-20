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HR-эксперт объяснила, почему летом поиск работы может затянуться

HR-эксперт Татьяна Грибкова заявила, что летом поиск новой работы может занять больше времени из-за сезонного снижения активности компаний.

Источник: RT на русском

HR-эксперт Татьяна Грибкова заявила, что летом поиск новой работы может занять больше времени из-за сезонного снижения активности компаний.

В разговоре с РИАМО она пояснила, что многие работодатели откладывают запуск проектов и расширение штата до конца августа или начала сентября, когда из отпусков возвращаются руководители и команды.

По словам Грибковой, активным периодом для найма является весна. С марта по май 2026 года работодатели направили кандидатам более 50 млн приглашений, что на 13% больше, чем зимой, а в строительстве, недвижимости и рабочих специальностях рост достигал 22%.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН рассказала, что переработки стали встречаться чаще, особенно в строительстве, финансах, торговле и логистике.