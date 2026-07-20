10 человек погибли при крушении парома MV Barima в Гайане

Паром MV Barima потерпел крушение 18 июля в 11 км от берега. Судно шло из Джорджтауна в Порт-Кайтуму. Всего на нем находилось 133 человека — 116 пассажиров и 17 членов экипажа. По данным правительства, выжили и были спасены 67 человек, среди которых 15 детей.