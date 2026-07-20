IRIB: в иранском Бендер-Аббасе прогремели взрывы

В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
«Слышны взрывы в Бендер-Аббасе», — говорится в сообщении.
Других подробностей о произошедшем пока не приводится.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали новую волну ударов по Ирану.
Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил скорую активизацию переговоров между США и Ираном после нового обмена ударами.
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