Карлсон рассказал о шоке от «детского» поведения главы дипломатии ЕС

По словам Карлсона, его впечатление сложилось после совместного ужина, на котором присутствовали также другие дипломаты. Журналист отметил, что, когда Каллас взяла слово, он почувствовал исходящее от присутствующих «презрение и недоумение». Карлсон подчеркнул, что его собеседники-дипломаты, по его оценке, «никак не являются посредственными», однако поведение главы евродипломатии вызвало у всех шок.