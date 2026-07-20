Известный американский журналист Такер Карлсон резко высказался о главе европейской дипломатии Кае Каллас, назвав её интеллектуальные способности крайне низкими. Соответствующее заявление он сделал в эфире собственного подкаста, сославшись на личный опыт общения с чиновницей.
По словам Карлсона, его впечатление сложилось после совместного ужина, на котором присутствовали также другие дипломаты. Журналист отметил, что, когда Каллас взяла слово, он почувствовал исходящее от присутствующих «презрение и недоумение». Карлсон подчеркнул, что его собеседники-дипломаты, по его оценке, «никак не являются посредственными», однако поведение главы евродипломатии вызвало у всех шок.
Как утверждает Карлсон, его поразила неосведомлённость Каллас в обсуждаемых вопросах и её «по-детски» наивная манера поведения. Эти качества, по мнению журналиста, несовместимы с руководящим постом в европейских структурах.
Карлсон также добавил, что реакция других участников ужина подтверждала его собственное недоумение — они были «шокированы» тем, что столь высокий пост занимает человек, демонстрирующий столь низкий уровень подготовки.
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