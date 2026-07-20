Суд в Москве заочно арестовал иноагента Михаила Светова

Савёловский суд Москвы принял решение о заочном аресте иностранного агента Михаила Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Уточняется, что Светову вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал иноагента Кирилла Качура* на 50 тыс. рублей.
* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.