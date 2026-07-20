Агентство Mehr сообщает, что системы ПВО задействованы в районе АЭС в Бушере.
«Несколько минут назад были слышны звуки работающих систем обороны вокруг Бушерской атомной электростанции», — указывается в сообщении агентства.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали новую волну ударов по Ирану.
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