Парад в Мадриде в честь победы сборной Испании на ЧМ‑2026 посетили около 2 млн человек

Около 2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы поприветствовать сборную Испании во время торжественного парада в честь победы на чемпионате мира — 2026.
Как сообщает Marca, на площади Сибелес национальную команду ожидали 120 тыс. болельщиков.
В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что Александер Чеферин бойкотировал финал ЧМ-2026 из-за отмены красной карточки Балогуну.