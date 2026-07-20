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Парад в Мадриде в честь победы сборной Испании на ЧМ‑2026 посетили около 2 млн человек

Около 2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы поприветствовать сборную Испании во время торжественного парада в честь победы на чемпионате мира — 2026.

Источник: RT на русском

Около 2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы поприветствовать сборную Испании во время торжественного парада в честь победы на чемпионате мира — 2026.

Как сообщает Marca, на площади Сибелес национальную команду ожидали 120 тыс. болельщиков.

В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что Александер Чеферин бойкотировал финал ЧМ-2026 из-за отмены красной карточки Балогуну.