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Fars: в иранском Сирике прогремело несколько взрывов

В городе Сирик на юге Ирана прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

В городе Сирик на юге Ирана прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, взрывы были слышны в районе города на востоке провинции Хормозган.

«Несколько минут назад в районе города Сирик на востоке провинции Хормозган прозвучало несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Кроме того, поступает информация о звуках взрывов со стороны Ормузского пролива. Других подробностей о произошедшем Fars пока не приводит.

Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны.

Также Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов американских военных по Ирану.

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