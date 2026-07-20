Fars: в иранском Сирике прогремело несколько взрывов

В городе Сирик на юге Ирана прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По данным агентства, взрывы были слышны в районе города на востоке провинции Хормозган.
«Несколько минут назад в районе города Сирик на востоке провинции Хормозган прозвучало несколько взрывов», — говорится в сообщении.
Кроме того, поступает информация о звуках взрывов со стороны Ормузского пролива. Других подробностей о произошедшем Fars пока не приводит.
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны.
Также Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов американских военных по Ирану.