Журналист Карлсон указал на недалекость Каи Каллас

«Недавно за рубежом я присутствовал на ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и [это вызвало] чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе», — сказал он. Видеозапись опубликована на YouTube-канале журналиста.