Журналист Карлсон указал на недалекость Каи Каллас

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон обратил внимание на недалекость и некомпетентность главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.
«Недавно за рубежом я присутствовал на ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и [это вызвало] чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе», — сказал он. Видеозапись опубликована на YouTube-канале журналиста.
Карлсон добавил, что участники ужина «были поражены ее неинформированностью». «Каким образом такая структура, как ЕС, на континенте, где, на мой взгляд живут умнейшие люди в мире, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность?» — задался вопросом журналист.