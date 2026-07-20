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Журналист Карлсон указал на недалекость Каи Каллас

Он обратил внимание на неинформированность и некомпетентность главы дипслужбы ЕС.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон обратил внимание на недалекость и некомпетентность главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

«Недавно за рубежом я присутствовал на ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и [это вызвало] чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе», — сказал он. Видеозапись опубликована на YouTube-канале журналиста.

Карлсон добавил, что участники ужина «были поражены ее неинформированностью». «Каким образом такая структура, как ЕС, на континенте, где, на мой взгляд живут умнейшие люди в мире, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность?» — задался вопросом журналист.

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