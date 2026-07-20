Президент Хорватии обвинил Брюссель в подготовке войны и трусости

Президент Хорватии также указал, что не видит прямой угрозы со стороны России для территории, безопасности и жизни граждан Евросоюза. Однако, отметил он, в Брюсселе могут искусственно разжечь конфликт, после чего организаторы «сбегут». Особое возмущение Милановича вызвала попытка вовлечь в эти схемы хорватских военных. «А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет», — заявил он.