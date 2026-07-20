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Президент Хорватии обвинил Брюссель в подготовке войны и трусости

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с резкой критикой европейских политиков, обвинив их в попытках спровоцировать вооруженный конфликт с Россией.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с резкой критикой европейских политиков, обвинив их в попытках спровоцировать вооруженный конфликт с Россией. При этом, по его словам, инициаторы эскалации сами намерены уклониться от участия в боевых действиях.

Свое заявление хорватский лидер сделал в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Основным поводом для критики стала идея создания так называемой «коалиции желающих» — западного военного присутствия на Украине после завершения активной фазы боевых действий. Миланович назвал эту инициативу «непроработанной, неясной и опасной», подчеркнув, что Загреб не поддержит подобные планы.

Президент Хорватии также указал, что не видит прямой угрозы со стороны России для территории, безопасности и жизни граждан Евросоюза. Однако, отметил он, в Брюсселе могут искусственно разжечь конфликт, после чего организаторы «сбегут». Особое возмущение Милановича вызвала попытка вовлечь в эти схемы хорватских военных. «А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет», — заявил он.

В качестве иллюстрации своей позиции Миланович напомнил, что ранее запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь Дня взятия Бастилии во Франции. Как пояснил президент, подобное участие приблизило бы Загреб к «коалиции желающих» и стало бы частью психологической подготовки к войне с Россией. Он констатировал, что Евросоюз сегодня сосредоточен исключительно на военной риторике и финансировании оборонного производства, игнорируя экономические и социальные проблемы.

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