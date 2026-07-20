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Новый премьер Британии Бёрнем провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Мерцем

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом.

Источник: RT на русском

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом.

«Во время разговора канцлер Мерц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили желание продолжать тесное сотрудничество между двумя странами», — цитирует Корнелиуса ТАСС.

По его словам, собеседники также «договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине».

Ранее Бёрнем провёл первый международный телефонный разговор после вступления в должность — с президентом США Дональдом Трампом.

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