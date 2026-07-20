Политика Британии по Украине не изменится при Бернеме, заявил эксперт

«Я совершенно не думаю, что он изменит эту политику. Мне кажется, он находится под влиянием тех же сил, которые фактически контролируют Кира Стармера. Одним из его первых назначений стал Джеймс Пернелл, которого он сделал руководителем своего аппарата. Пернелл — убежденный сторонник военных решений и был одним из архитекторов войны в Ираке, как и Энди Бернем», — сказал эксперт.