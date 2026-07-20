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Подростка задержали после возгораний на двух АЗС в Ленинградской области

В Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях, по подозрению в их поджоге задержан несовершеннолетний.

В Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях, по подозрению в их поджоге задержан несовершеннолетний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, инциденты произошли 20 июля во Всеволожском районе.

«20 июля во Всеволожском районе Ленинградской области произошли возгорания на двух автозаправочных станциях. Предварительно, причастный к вышеуказанным происшествиям на АЗС задержан», — говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток поджёг автозаправочную станцию и попытался скрыться.

Кроме того, в Щёлкове задержали 16-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в поджоге АЗС.