Итальянцев отправили домой: объявленных персонами нон грата дипломатов обязали покинуть РФ

Посол России в Риме Алексей Парамонов подчеркнул, что решение Италии о массовой высылке дипломатов было попыткой ограничить влияние Москвы. По его словам, власти рассчитывали ослабить РФ, но эти усилия не дали желаемого результата. Посол отметил, что ограничить влияние России подобными мерами невозможно.