Итальянцев отправили домой: объявленных персонами нон грата дипломатов обязали покинуть РФ

Итальянские дипломаты 20 июля были объявлены персонами нон грата в России. МИД обязал военного атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощника Давиде Д’Априле покинуть страну в течение трех суток. Так сказано в заявлении российского министерства.
Мера распространяется также на семьи дипломатов. Объявление итальянцев персонами нон грата — ответ на требования к двум российским дипломатам покинуть Рим.
«Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток», — подчеркнули в МИД РФ.
Посол России в Риме Алексей Парамонов подчеркнул, что решение Италии о массовой высылке дипломатов было попыткой ограничить влияние Москвы. По его словам, власти рассчитывали ослабить РФ, но эти усилия не дали желаемого результата. Посол отметил, что ограничить влияние России подобными мерами невозможно.