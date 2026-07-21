Железняков — об уходе Петросян: 90% спортсменов после перехода теряются

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на уход российской фигуристки Аделии Петросян из команды тренера Этери Тутберидзе.
"Я уже ничему не удивляюсь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Я уважаю Аделию. Пусть попробует себя в другом штабе.
Но часто спортсменам, привыкшим к одной системе, сложно перестроиться на другую. Очень много примеров, когда спортсмены после перехода теряются. В 90% случаев такое происходит", — цитирует Железнякова Sport24.
Под руководством Тутберидзе Петросян трижды подряд выиграла чемпионат России. На Олимпийских играх — 2026 она заняла шестое место.
16 июля стало известно, что ISU присвоил спортсменке нейтральный статус для участия в международных турнирах.
Ранее Петросян сообщила о желании уйти от Тутберидзе по телефону.