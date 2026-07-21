Камчатка без мазута и туризма для миллионеров: большое интервью Владимира Солодова

Но главная задача — не застроить побережье, а создать комфортную прогулочную зону, разделить автомобильные и пешеходные потоки и сохранить часть пляжа в максимально диком состоянии. Возможность в любой день приехать к океану и прогуляться не по обычному городскому парку, а по настоящему тихоокеанскому побережью дорогого стоит. Уверен, что после открытия новой дороги посещаемость Халактырского пляжа заметно вырастет не только летом, но и зимой, и в межсезонье.