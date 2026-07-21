Пентагон: США начали новую волну ударов по Ирану по приказу Трампа

Военные Соединённых Штатов начали новую волну ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о десятой волне ударов.
«Американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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