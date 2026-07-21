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Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году

Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево от немцев в 1941 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало директивы Главного командования, доклады, приказы, карты и другие документы об освобождении Ярцево в Смоленской области, первым из советских городов отбитого у немецких оккупантов в 1941 году, ранее эти материалы не были представлены широкой общественности.

«85 лет назад, в июле 1941 года, когда вермахт стремительно продвигался вглубь СССР, на карту была поставлена судьба Москвы. Одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что в этой критической ситуации генерал-майору Константину Рокоссовскому было необходимо сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева.

«В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное — солдат, технику и части — ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная “группа генерала Рокоссовского”, — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, уже 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Однако в ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз.

«К 85-летию этих событий в новом разделе на сайте Минобороны России представлены директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, вырезки из газет того времени, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности», — уточнили в МО.