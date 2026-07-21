Минобороны опубликовало документы об освобождении Ярцево в 1941 году

«В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное — солдат, технику и части — ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная “группа генерала Рокоссовского”, — рассказали в Минобороны.