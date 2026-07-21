МИД РФ высмеял «нездоровые» усилия Кишинева против русского языка

Захарова подчеркнула символичность старта конкурса именно в Молдавии, отметив, что в республике русская речь звучит на улицах и в домах вопреки усилиям тех, кто, по ее словам, болезненно и нездорово стремится его искоренить. Представитель МИД добавила, что ведомство планомерно поддерживает проекты по сохранению позиций русского языка за рубежом, и литературные конкурсы являются одним из наиболее точных инструментов этой работы.