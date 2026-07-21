Мерц и Бернэм договорились продолжать помощь Киеву

«Во время разговора канцлер Мерц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили желание продолжать тесное сотрудничество между двумя странами и с этой целью продвинуться вперед в реализации Кенсингтонского соглашения (британо-германского договора о дружбе — прим. ТАСС)», — отметил Корнелиус.