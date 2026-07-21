Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц и Бернэм договорились продолжать помощь Киеву

Канцлер Германии и новый премьер-министр Великобритании в телефонном разговоре «выразили желание продолжать тесное сотрудничество между двумя странами», сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, обсуждался в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

«Во время разговора канцлер Мерц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили желание продолжать тесное сотрудничество между двумя странами и с этой целью продвинуться вперед в реализации Кенсингтонского соглашения (британо-германского договора о дружбе — прим. ТАСС)», — отметил Корнелиус.

По его словам, Мерц и Бернэм также «договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине».

20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше