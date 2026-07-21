Мерц и Бернэм договорились продолжать помощь Киеву

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, обсуждался в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
«Во время разговора канцлер Мерц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили желание продолжать тесное сотрудничество между двумя странами и с этой целью продвинуться вперед в реализации Кенсингтонского соглашения (британо-германского договора о дружбе — прим. ТАСС)», — отметил Корнелиус.
По его словам, Мерц и Бернэм также «договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине».
20 июля новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Чуть ранее монарх принял отставку Кира Стармера.