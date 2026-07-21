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Politico узнала о планах главы ФБР посетить Россию в октябре

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает в середине октября посетить Россию. С таким утверждением 20 июля выступила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Источник: Reuters

«Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября», — пишет издание. По его сведениям, визит может состояться 14—15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург.

В пресс-службе ФБР пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить возможный визит.

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