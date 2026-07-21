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Арабская коалиция выразила готовность защитить суда в Баб-эль-Мандебском проливе

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, взяла на себя обязательства по обеспечению охраны судов в Баб-эль-Мандебском проливе на фоне возможной морской блокады королевства со стороны шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, взяла на себя обязательства по обеспечению охраны судов в Баб-эль-Мандебском проливе на фоне возможной морской блокады королевства со стороны шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Об этом говорится в заявлении представителя коалиции Турки аль-Малики, опубликованном в его блоге в соцсети X.

«Ответ на угрозы хуситов в отношении проходящих судов будет сильным и решительным», — отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности всемирной организации в связи с заявлением хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии.

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