Арабская коалиция выразила готовность защитить суда в Баб-эль-Мандебском проливе

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, взяла на себя обязательства по обеспечению охраны судов в Баб-эль-Мандебском проливе на фоне возможной морской блокады королевства со стороны шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Об этом говорится в заявлении представителя коалиции Турки аль-Малики, опубликованном в его блоге в соцсети X.
«Ответ на угрозы хуситов в отношении проходящих судов будет сильным и решительным», — отмечается в публикации.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об обеспокоенности всемирной организации в связи с заявлением хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии.