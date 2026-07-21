В Минобороны рассказали, как Рокоссовский сорвал гитлеровский блицкриг

«Константин Рокоссовский также внедрил революционную для того времени систему обороны: артиллерия и противотанковые ружья располагались не линейно, а в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь. Танки противника, прорвавшись вперед, попадали в огневой мешок и уничтожались с нескольких направлений одновременно. Пехота “зарывалась в землю”, создавая эшелонированную оборону в лесах и на высотах восточного берега реки Вопь», — говорится в тексте проекта.