Новости СВО 21 июля: Армия России занимает Осыково и Уланово, ВСУ отступают из Казачьей Лопани, Зеленский подбирает замену Сырскому

— В Шосткинском районе плотные стрелковые бои идут прямо в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Обстановку там иллюстрирует видео, которое массово распространяют родственники солдат 101-й бригады теробороны: военнослужащие жалуются, что уже десять дней сидят без снабжения в лесу под Уланово, — сообщили авторы «Северного ветра».