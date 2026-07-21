Глава МИД РФ предупредит коллег по АСЕАН об угрозе внедрения НАТО в Азию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе визита в Манилу обсудит с коллегами по АСЕАН ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделив особое внимание рискам его милитаризации на фоне действий западных стран.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр с 21 по 23 июля примет участие в серии совещаний глав МИД стран Юго-Восточной Азии.
Захарова уточнила, что в рамках мероприятий запланированы встречи в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Российская делегация во главе с Лавровым намерена представить партнерам оценку текущей обстановки в АТР.
Особый акцент, как отметила дипломат, будет сделан на усилении конфликтного потенциала в регионе. В Москве фиксируют продолжающуюся линию Запада на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского пространства, внедрение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сетей блоковых механизмов.
В противовес этим процессам Россия предлагает сосредоточиться на построении в Евразии «бесшовного, трансконтинентального пространства разнопланового сотрудничества» через сопряжение потенциалов АСЕАН, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
Читайте также: Захарова: попытки уничтожить русский язык в Молдавии обречены на провал.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.