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Глава МИД РФ предупредит коллег по АСЕАН об угрозе внедрения НАТО в Азию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе визита в Манилу обсудит с коллегами по АСЕАН ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделив особое внимание рискам его милитаризации на фоне действий западных стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе визита в Манилу обсудит с коллегами по АСЕАН ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделив особое внимание рискам его милитаризации на фоне действий западных стран.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр с 21 по 23 июля примет участие в серии совещаний глав МИД стран Юго-Восточной Азии.

Захарова уточнила, что в рамках мероприятий запланированы встречи в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Российская делегация во главе с Лавровым намерена представить партнерам оценку текущей обстановки в АТР.

Особый акцент, как отметила дипломат, будет сделан на усилении конфликтного потенциала в регионе. В Москве фиксируют продолжающуюся линию Запада на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского пространства, внедрение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сетей блоковых механизмов.

В противовес этим процессам Россия предлагает сосредоточиться на построении в Евразии «бесшовного, трансконтинентального пространства разнопланового сотрудничества» через сопряжение потенциалов АСЕАН, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

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