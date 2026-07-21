Глава МИД РФ предупредит коллег по АСЕАН об угрозе внедрения НАТО в Азию

Особый акцент, как отметила дипломат, будет сделан на усилении конфликтного потенциала в регионе. В Москве фиксируют продолжающуюся линию Запада на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского пространства, внедрение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сетей блоковых механизмов.