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IRNA: взрывы произошли в иранских Чабахаре и Конараке

Взрывы прогремели в городах Чабахар и Конарак, расположенных на юго-востоке Ирана. Такую информацию приводит агентство IRNA.

Взрывы прогремели в городах Чабахар и Конарак, расположенных на юго-востоке Ирана. Такую информацию приводит агентство IRNA.

По его данным, в городах были отчётливо слышны взрывы. При этом источник звуков пока неизвестен. Какие-либо подробности не сообщаются.

Ранее агентство Fars проинформировало о нескольких взрывах в городе Сирик, который находится в южной части Ирана.

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