Экс-депутата Рады будут заочно судить за нападение на посольство России

Мосийчука* в 2020 году заочно арестовали в РФ по уголовному делу о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. По данным СК, в 2016 году «в результате преступных действий Мосийчука* и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб».