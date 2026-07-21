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Politico: директор ФБР Патель намерен посетить Россию в октябре

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября.

Такую информацию приводит издание Politico. По его данным, визит Пателя в Россию намечен на 14—15 октября.

Отмечается, что Патель прибудет в Москву, после чего отправится в Санкт-Петербург. По утверждению СМИ, принимающей стороной, предположительно, выступит ФСБ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что визит переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию не снят с повестки.

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