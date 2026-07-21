В Госдуме сыронизировали, что Мерцу впору надевать «извинительную водолазку»

«Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время разве только извинительной черной водолазки не надевает — настолько часто ему приходится публично оправдываться. И за свои необдуманные и опрометчивые высказывания, и за провалы немецкой экономики, и за море невыполненных обещаний, данных в предвыборный период и сейчас топящих карьеру канцлера на самом дне немецкой политики», — сказала она.