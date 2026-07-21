В Госдуме сыронизировали, что Мерцу впору надевать «извинительную водолазку»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вынужден настолько часто оправдываться за последствия своей политики, что ему впору надевать «извинительную водолазку». Это отметила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).
«Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время разве только извинительной черной водолазки не надевает — настолько часто ему приходится публично оправдываться. И за свои необдуманные и опрометчивые высказывания, и за провалы немецкой экономики, и за море невыполненных обещаний, данных в предвыборный период и сейчас топящих карьеру канцлера на самом дне немецкой политики», — сказала она.
Чемерис обратила внимание, что он лицемерно и лукаво пытается объяснить свои провалы иными причинами. Однако на деле «сегодняшняя плачевная ситуация в немецкой экономике спровоцирована исключительно действия ее руководителей», подчеркнула депутат.
Ранее Мерц, отвечая на критику за невыполненные предвыборные обещания, заявил, что исходил из других предпосылок. В числе объяснений он назвал конфликт на Украине, сложности во взаимоотношениях с США и «энергетический кризис из-за отсутствия российского газа».