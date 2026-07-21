Директор ФБР впервые за долгие годы может посетить Россию

Согласно информации издания, Патель может прибыть в Россию 14 октября. В первый день визита он планирует находиться в Москве, а затем отправиться в Санкт-Петербург, где пробудет 15 октября. В публикации отмечается, что принимающей стороной, вероятно, выступит ФСБ.