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Директор ФБР впервые за долгие годы может посетить Россию

Американское издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах США сообщило о подготовке визита директора ФБР Кэша Пателя в Россию.

Американское издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах США сообщило о подготовке визита директора ФБР Кэша Пателя в Россию. По данным журналистов, поездка предварительно намечена на середину октября.

Согласно информации издания, Патель может прибыть в Россию 14 октября. В первый день визита он планирует находиться в Москве, а затем отправиться в Санкт-Петербург, где пробудет 15 октября. В публикации отмечается, что принимающей стороной, вероятно, выступит ФСБ.

Официального подтверждения этих планов ни с американской, ни с российской стороны пока не поступало.

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