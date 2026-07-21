Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал три прокламации… о введении дополнительных 50-процентных пошлин на определенные товары из Канады в ответ на дискриминационное отношение Канады к американской продукции», — говорится в официальном заявлении Белого дома.
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