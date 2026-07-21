Журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
Он прокомментировал встречу с Каллас. Карлсон назвал главу дипломатии ЕС очень глупой.
«Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовёшь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», — сказал он в эфире своего подкаста.
Карлсон отметил, что интеллектуальные способности Каллас вызвали недоумение у других участников встречи. По его словам, они были шокированы.
«Каллас не информирована и по-детски себя ведёт», — заявил он.
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.