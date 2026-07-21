Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в центре Ирана прогремел взрыв

Tasnim: в городе Исфахан в центре Ирана прогремел взрыв.

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Исфахан в центре Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Несколько минут назад прозвучал взрыв в городе Исфахан», — говорится в сообщении.

Подробности агентство не приводит.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше