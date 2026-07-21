СМИ: в центре Ирана прогремел взрыв

ТЕГЕРАН, 21 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Исфахан в центре Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
«Несколько минут назад прозвучал взрыв в городе Исфахан», — говорится в сообщении.
Подробности агентство не приводит.
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