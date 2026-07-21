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Президенты ФРГ и Финляндии призвали к «Хельсинкскому процессу» на Ближнем Востоке

Франк-Вальтер Штайнмайер и Александер Стубб признали, что ситуация в регионе намного сложнее, чем в Европе в годы холодной войны из-за религиозных, идеологических и этнических противоречий.

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Александер Стубб призвали начать диалог на Ближнем Востоке при участии всех важных игроков с целью снижения напряженности в регионе. В статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung они предложили инициировать дипломатический процесс наподобие Хельсинкского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе в 1970-е годы.

«Доверие на Ближнем Востоке находится на самом низком уровне за последние десятилетия. 50 лет назад европейцы нашли выход из похожей закоснелости. Мы предлагаем снова решиться пойти по этому пути», — говорится в статье. По оценке Штайнмайера и Стубба, тогда в условиях недоверия удалось выработать «самую амбициозную инициативу по обеспечению безопасности и сотрудничества 20-го столетия». «Мы извлекаем из этого простой урок: для начала процесса необязательно нужно доверие. Сам процесс создает доверие», — отметили они.

Главы двух государств признали, что ситуация на Ближнем Востоке в свете религиозных, идеологических и этнических противоречий намного сложнее, чем в Европе в годы холодной войны. «Однако сложность никогда не была убедительным аргументом против структурированного диалога — она всегда была сильнейшим аргументом в пользу него», — считают Штайнмайер и Стубб.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) было созвано в Хельсинки в 1973 году и завершилось подписанием в 1975 году Заключительного акта СБСЕ. Он считался важным шагом на пути к снижению напряженности в годы холодной войны.