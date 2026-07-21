Президенты ФРГ и Финляндии призвали к «Хельсинкскому процессу» на Ближнем Востоке

«Доверие на Ближнем Востоке находится на самом низком уровне за последние десятилетия. 50 лет назад европейцы нашли выход из похожей закоснелости. Мы предлагаем снова решиться пойти по этому пути», — говорится в статье. По оценке Штайнмайера и Стубба, тогда в условиях недоверия удалось выработать «самую амбициозную инициативу по обеспечению безопасности и сотрудничества 20-го столетия». «Мы извлекаем из этого простой урок: для начала процесса необязательно нужно доверие. Сам процесс создает доверие», — отметили они.