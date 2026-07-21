Трамп ввёл 50%-ные пошлины на товары из Канады из-за дискриминации экспорта США

Глава американской администрации Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные 50%-ные пошлины на товары из Канады в ответ на дискриминацию экспорта США.
Как следует из официального заявления Белого дома, Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин с 19 августа 2026 года.
Ранее американский лидер выступил с призывом учесть в пошлинах убытки США от канадских лесных пожаров.
Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше