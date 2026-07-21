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Трамп ввёл 50%-ные пошлины на товары из Канады из-за дискриминации экспорта США

Глава американской администрации Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные 50%-ные пошлины на товары из Канады в ответ на дискриминацию экспорта США.

Источник: RT на русском

Глава американской администрации Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные 50%-ные пошлины на товары из Канады в ответ на дискриминацию экспорта США.

Как следует из официального заявления Белого дома, Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных пошлин с 19 августа 2026 года.

Ранее американский лидер выступил с призывом учесть в пошлинах убытки США от канадских лесных пожаров.

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