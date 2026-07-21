The Sun: Стармер после отставки с поста премьера «залил горе» в лондонском пабе

Как указало издание, Стармер решил «залить горе» в одном из пабов в районе Кентиш-таун на севере Лондона, где он теперь снова будет проживать после переезда из резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Вместе с ним в заведении присутствовала экс-министр финансов Рейчел Ривс. Ранее она отказалась войти в состав нового правительства Энди Бернэма. По информации британских СМИ, ей была предложена должность министра обороны, однако она не захотела оставаться в кабмине.