The Sun: Стармер после отставки с поста премьера «залил горе» в лондонском пабе

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер был замечен в пабе с кружкой пива спустя несколько часов после своей отставки. Об этом сообщила газета The Sun.
Как указало издание, Стармер решил «залить горе» в одном из пабов в районе Кентиш-таун на севере Лондона, где он теперь снова будет проживать после переезда из резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Вместе с ним в заведении присутствовала экс-министр финансов Рейчел Ривс. Ранее она отказалась войти в состав нового правительства Энди Бернэма. По информации британских СМИ, ей была предложена должность министра обороны, однако она не захотела оставаться в кабмине.
Согласно The Sun, Стармер собрал в пабе своих близких соратников, друзей и членов семьи. Как свидетельствуют фотографии, опубликованные газетой, экс-премьер, который утром выступил с заключительной речью на Даунинг-стрит, на встрече в питейном заведении был одет неформально.
Бернэм занял пост премьера днем 20 июля. Он сменил Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня в мае.