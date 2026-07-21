Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: Стармер после отставки с поста премьера «залил горе» в лондонском пабе

По информации издания, бывшего британского премьер-министра заметили там с кружкой пива.

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер был замечен в пабе с кружкой пива спустя несколько часов после своей отставки. Об этом сообщила газета The Sun.

Как указало издание, Стармер решил «залить горе» в одном из пабов в районе Кентиш-таун на севере Лондона, где он теперь снова будет проживать после переезда из резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Вместе с ним в заведении присутствовала экс-министр финансов Рейчел Ривс. Ранее она отказалась войти в состав нового правительства Энди Бернэма. По информации британских СМИ, ей была предложена должность министра обороны, однако она не захотела оставаться в кабмине.

Согласно The Sun, Стармер собрал в пабе своих близких соратников, друзей и членов семьи. Как свидетельствуют фотографии, опубликованные газетой, экс-премьер, который утром выступил с заключительной речью на Даунинг-стрит, на встрече в питейном заведении был одет неформально.

Бернэм занял пост премьера днем 20 июля. Он сменил Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня в мае.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше